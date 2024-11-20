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Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

20 ноября 2024 06:26
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ-2

В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму и организованной транснациональной преступности. Согласно сообщению, организации продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

# ОДКБ # Международная политика # ООН

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