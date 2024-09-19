Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины

Но принятый документ не обладает юридически обязывающей силой. Он строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд в частности определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.