Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины. Резолюция принята большинством голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины. Резолюция принята большинством голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но принятый документ не обладает юридически обязывающей силой. Он строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд в частности определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.