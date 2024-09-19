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Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины

19 сентября 2024 07:19
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Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины. Резолюция принята большинством голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины-2

Но принятый документ не обладает юридически обязывающей силой. Он строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд в частности определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.

# ООН

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