FT: в ЕС заявили, что с санкциями против России покончено

Евросоюз не собирается накладывать новые санкции в отношении России, поскольку ряд последующих введенных ограничений коснется важнейших товаров или услуг для ряда государств Европы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, пишет РИА Новости.

По его словам, если введение новых санкций будет продолжено, то «будет больше исключений, чем мер» .

Чиновники, занимающиеся новыми санкциями говорят о том, что будет расширение списка лиц и организаций, в отношении которых будут приняты рестрикционные меры.

Глава ЕК ранее заявила о проведении работы по «ликвидации слабых мест» в отношении существующих санкций.

С февраля 2022 года ЕС наложил 10 санкционных пакетов в связи с проведением военной операции в Украине. По мнению российского президента Владимира Путина, вводимые санкции негативно влияют на глобальную экономику.