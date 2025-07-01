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FT: ракетные удары РФ подорвали моральный дух украинцев

01 июля 2025 13:21
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FT: ракетные удары РФ подорвали моральный дух украинцев-0

«Ужесточившиеся» массированные ракетные удары по объектам ВСУ ослабляют моральный дух и усиливают чувство безнадежности среди населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Отсутствие ясной картины победы негативно влияет на моральный дух населения, говорится в материале иностранного издания.

Автор отмечает, что союзники Запада не могут полностью восполнить нехватку личного состава в Вооруженных силах Украины.

В статье также говорится о встрече лидера Украины Владимира Зеленского с президентом Штатов Дональдом Трампом, после которой появилась надежда на поставку систем Patriot.

Впрочем, как подчеркивает автор, Трамп может легко изменить свою позицию. 

Ранее, на прошлой неделе, ВС РФ нанесли массированной атаке российских вооруженных сил на ряд объектов инфраструктуры Украины, включая предприятия оборонной промышленности, штабы и места сосредоточения войск.

Фото: pixabay

# Международная политика

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