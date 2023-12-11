FT: после слов Залужного западные лидеры начали звонить в Киев

После того как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью о положении на фронте, ряд западных лидеров звонили в Киев и просили дать разъяснения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Financial Times.

Ранее главком признался, что украинское наступление столкнулось с препятствиями и большого перелома, скорее всего, не будет. Позже президент Зеленский заявил, что это не тупик.

При этом Москва настроена на переговоры, но Киев наложил на них юридический запрет. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для ведения переговоров этот запрет должен быть снят, а российские гарантии безопасности должны быть приняты во внимание. Также по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, переход к мирному урегулированию возможен, если учитывать сложившиеся реалии.