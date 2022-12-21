Фрукты, зелень и рыба. Для животных в бельгийском зоопарке подготовили рождественский стол

Новости Бельгии. Рождество для животных в бельгийском зоопарке наступило как никогда рано. Все потому, что обитателям уже вручили подарки, в которых были их любимые лакомства: фрукты, зелень и рыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.