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Фрукты, зелень и рыба. Для животных в бельгийском зоопарке подготовили рождественский стол

21 декабря 2022 14:22
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Новости Бельгии. Рождество для животных в бельгийском зоопарке наступило как никогда рано. Все потому, что обитателям уже вручили подарки, в которых были их любимые лакомства: фрукты, зелень и рыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фрукты, зелень и рыба. Для животных в бельгийском зоопарке подготовили рождественский стол-1

Угодить каждому – задача не из простых. В зоопарке площадью 75 гектаров 7 тысяч животных и каждому в вольер доставили угощение по вкусу.

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# Животные # Новости Бельгии # Фотофакт

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