Франко-германский оружейный концерн открывает завод в Киеве. На предприятии будут работать с танками «Леопард» разных модификаций, самоходными артиллерийскими и зенитными установками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама компания базируется в немецком Мюнхене. Но офис работает и в украинской столице. Оружейная группа, как подчеркивают в руководстве концерна, является одним из важнейших промышленных партнеров сухопутных войск Украины. Несмотря на то, что политика по накачиванию Киева оружием приводит к эскалации конфликта, Запад продолжает пользоваться этим методом. В будущем запланировано открытие предприятия по производству артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.