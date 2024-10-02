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Франция и Германия открывают оружейный завод в Киеве

02 октября 2024 13:36
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Франко-германский оружейный концерн открывает завод в Киеве. На предприятии будут работать с танками «Леопард» разных модификаций, самоходными артиллерийскими и зенитными установками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция и Германия открывают оружейный завод в Киеве-2

Сама компания базируется в немецком Мюнхене. Но офис работает и в украинской столице. Оружейная группа, как подчеркивают в руководстве концерна, является одним из важнейших промышленных партнеров сухопутных войск Украины. Несмотря на то, что политика по накачиванию Киева оружием приводит к эскалации конфликта, Запад продолжает пользоваться этим методом. В будущем запланировано открытие предприятия по производству артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

# Международная политика

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