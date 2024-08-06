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Фондовый рынок Японии рекордно рухнул

06 августа 2024 06:45
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Мировые фондовые рынки столкнулись с неожиданным и резким спадом. Его вызвали опасения по поводу возможной рецессии в США и сброс инвесторами рисковых активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул-1

Главный удар приняла на себя Япония, чей фондовый индекс пережил худший день за последние 37 лет. Волатильность европейских акций достигла постпандемийного максимума. Падение произошло и на других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Глобальная турбулентность затронула и рынок криптовалют.

# Экономика # Новости Японии

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