Фондовый рынок Японии рекордно рухнул

Мировые фондовые рынки столкнулись с неожиданным и резким спадом. Его вызвали опасения по поводу возможной рецессии в США и сброс инвесторами рисковых активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный удар приняла на себя Япония, чей фондовый индекс пережил худший день за последние 37 лет. Волатильность европейских акций достигла постпандемийного максимума. Падение произошло и на других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Глобальная турбулентность затронула и рынок криптовалют.