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Фон дер Ляйен обвинила Си Цзиньпина в намеренном подрыве экономики ЕС

06 мая 2024 19:59
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Свои амбиции европейские власти теперь планируют решать с помощью манипуляций. Во время первого дня визита Си Цзиньпина во Францию президент Пятой республики Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросили лидера КНР использовать свое влияние на действия России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фон дер Ляйен обвинила Си Цзиньпина в намеренном подрыве экономики ЕС-1

Глава Китая никак не отреагировал на это одиозное высказывание, лишь упомянув официальную позицию Поднебесной в отношении конфликта. Ко всему прочему, фон дер Ляйен, пытаясь установить рамки экспорта китайской продукции в Евросоюз, обвинила Си Цзиньпина в намеренном подрыве экономики, а также пригрозила готовностью отстаивать свои интересы любыми способами. Но глава Еврокомиссии оставила без внимания то, что товары из Китая составляют практически четверть от общего импорта. Из-за чего ухудшение отношений с Пекином не приведет к расцвету европейского производства, а наоборот, обратит экономику в хаос.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Си Цзиньпин

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