Свои амбиции европейские власти теперь планируют решать с помощью манипуляций. Во время первого дня визита Си Цзиньпина во Францию президент Пятой республики Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросили лидера КНР использовать свое влияние на действия России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Китая никак не отреагировал на это одиозное высказывание, лишь упомянув официальную позицию Поднебесной в отношении конфликта. Ко всему прочему, фон дер Ляйен, пытаясь установить рамки экспорта китайской продукции в Евросоюз, обвинила Си Цзиньпина в намеренном подрыве экономики, а также пригрозила готовностью отстаивать свои интересы любыми способами. Но глава Еврокомиссии оставила без внимания то, что товары из Китая составляют практически четверть от общего импорта. Из-за чего ухудшение отношений с Пекином не приведет к расцвету европейского производства, а наоборот, обратит экономику в хаос.