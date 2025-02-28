Прямой эфир

Фермеры Чехии и Словакии вышли на акции протеста

28 февраля 2025 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хотя руководству ЕС стоило бы направить всю энергию и деньги на решение проблем своих граждан. Европу вновь накрывает волна протестов против аграрной политики Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Чехии и Словакии вышли на акции протеста-2

Сотни чешских и словацких фермеров разместили десятки тракторов и заблокировали погранпереход между двумя странами, требуя остановить дешевый импорт сельхозпродукции из Украины и Южной Америки. К ним присоединились аграрии из Венгрии и Австрии. В 2024 году по всей Европе прокатились волны протестов, в ходе которых фермеры заявляли, что сталкиваются с несправедливым ущемлением прав из-за стандартов и бюрократии, и требовали изменить политику Европейского союза.

Фермеры Чехии и Словакии вышли на акции протеста-4

Андрей Гайдош, глава сельскохозяйственной и продовольственной палаты Словакии:
Мы хотим выразить свое недовольство внешней политикой Еврокомиссии в отношении таких торговых соглашений. Во-первых, фермеры в этих странах ведут хозяйство в совершенно других условиях, с более низкими экологическими требованиями, чем наши фермеры, что ставит нас в очень невыгодное конкурентное положение. Мы не можем производить такие продукты, как они, по такой же низкой цене. Во-вторых, они используют в животноводстве и выращивании сельскохозяйственных культур вещества, которые были запрещены Европейским союзом в течение многих лет, потому что их неблагоприятное воздействие на здоровье было доказано.

Фермеры Чехии и Словакии вышли на акции протеста-6

Ассоциация фермеров потребовала от Брюсселя заблокировать торговое соглашение со странами Южной Америки и заключить новое соглашение с Украиной, защищающее сельское хозяйство ЕС, а также сократить бюрократические процедуры, мешающие работать фермерам. В противном случае аграрии пообещали провести новые, более масштабные акции.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Служба внешней разведки России: ЕС проплачивает протестные акции в Грузии
28 февраля 2025 07:44

Служба внешней разведки России: ЕС проплачивает протестные акции в Грузии

Трамп продлил санкции против РФ из-за Украины еще на год
28 февраля 2025 07:34

Трамп продлил санкции против РФ из-за Украины еще на год

Переговоры представителей России и США в Стамбуле завершились
28 февраля 2025 07:23

Переговоры представителей России и США в Стамбуле завершились