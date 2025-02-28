Фермеры Чехии и Словакии вышли на акции протеста

Сотни чешских и словацких фермеров разместили десятки тракторов и заблокировали погранпереход между двумя странами, требуя остановить дешевый импорт сельхозпродукции из Украины и Южной Америки. К ним присоединились аграрии из Венгрии и Австрии. В 2024 году по всей Европе прокатились волны протестов, в ходе которых фермеры заявляли, что сталкиваются с несправедливым ущемлением прав из-за стандартов и бюрократии, и требовали изменить политику Европейского союза.

Андрей Гайдош, глава сельскохозяйственной и продовольственной палаты Словакии:

Мы хотим выразить свое недовольство внешней политикой Еврокомиссии в отношении таких торговых соглашений. Во-первых, фермеры в этих странах ведут хозяйство в совершенно других условиях, с более низкими экологическими требованиями, чем наши фермеры, что ставит нас в очень невыгодное конкурентное положение. Мы не можем производить такие продукты, как они, по такой же низкой цене. Во-вторых, они используют в животноводстве и выращивании сельскохозяйственных культур вещества, которые были запрещены Европейским союзом в течение многих лет, потому что их неблагоприятное воздействие на здоровье было доказано.