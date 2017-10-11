Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новости США. Американский фермер Кристофер Квалли вырастил самую большую морковь в мире. Корнеплод попал в Книгу рекордов Гиннесса.
По информации официального сайта Книги рекордов Гиннесса, морковь весит 10,18 кг.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году – тогда овощ весил 9,1 кг.
Фермер и морковь. Фото: guinnessworldrecords.com
По словам фермера-рекордсмена, попадание в Книгу рекордов было его целью и ему удалось осуществить мечту.
Кристофер Квалли:
Я новичок в этом хобби. Вообще почва является самой важной вещью, поэтому я был сосредоточен на ней. Без надлежащей почвы ваши гиганты не смогут достичь своего максимума.
Фото: guinnessworldrecords.com
Мужчина шутит: многие думают, что морковь достигла таких размеров из-за того, что где-то рядом лежат ядерные отходы, но это не так.
«Почва, семена, погода и небольшая удача – самые важные вещи».
Квалли признался, что он не хотел есть корнеплод, но его теща угостилась кусочком гигантского овоща. Мужчина надеется, что морковь-рекордсмен пойдет на семена.
Дети фермера. Фото: guinnessworldrecords.com
Фермер не хочет останавливаться на достигнутом и стремится к новым рекордам.
Кристофер Квалли:
Тыквы и помидоры – две мои любимые культуры для выращивания. Мне бы понравилось установить мировой рекорд в любом из них. Я чувствую, что у меня есть все то, что нужно, чтобы потенциально вырастить помидор-рекордсмен.
Фермер с детьми и тыква, которую вырастил мужчина. Фото: guinnessworldrecords.com
В августе нынешнего года канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом – здесь подробнее.