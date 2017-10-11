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Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

11 октября 2017 16:02
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Новости США. Американский фермер Кристофер Квалли вырастил самую большую морковь в мире. Корнеплод попал в Книгу рекордов Гиннесса.

По информации официального сайта Книги рекордов Гиннесса, морковь весит 10,18 кг.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году – тогда овощ весил 9,1 кг.

Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса-1

Фермер и морковь. Фото: guinnessworldrecords.com

По словам фермера-рекордсмена, попадание в Книгу рекордов было его целью и ему удалось осуществить мечту.

Кристофер Квалли:
Я новичок в этом хобби. Вообще почва является самой важной вещью, поэтому я был сосредоточен на ней. Без надлежащей почвы ваши гиганты не смогут достичь своего максимума.

Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса-4

Фото: guinnessworldrecords.com

Мужчина шутит: многие думают, что морковь достигла таких размеров из-за того, что где-то рядом лежат ядерные отходы, но это не так.

«Почва, семена, погода и небольшая удача – самые важные вещи».

Квалли признался, что он не хотел есть корнеплод, но его теща угостилась кусочком гигантского овоща. Мужчина надеется, что морковь-рекордсмен пойдет на семена.

Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса-7

Дети фермера. Фото: guinnessworldrecords.com

Фермер не хочет останавливаться на достигнутом и стремится к новым рекордам.

Кристофер Квалли:
Тыквы и помидоры – две мои любимые культуры для выращивания. Мне бы понравилось установить мировой рекорд в любом из них. Я чувствую, что у меня есть все то, что нужно, чтобы потенциально вырастить помидор-рекордсмен.

Фермер из США вырастил самую большую морковь в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса-10

Фермер с детьми и тыква, которую вырастил мужчина. Фото: guinnessworldrecords.com

В августе нынешнего года канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом – здесь подробнее.

# Фотофакт # Необычное # кристофер квалли

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