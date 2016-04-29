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«Евровидение-2016» под угрозой: Стокгольм могут атаковать террористы

29 апреля 2016 14:06
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Новости Швеции. Международный конкурс «Евровидение» может стать мишенью для террористов «Исламского государства». По данным иракской службы безопасности, семь или восемь террористов ИГ прибыли в Швецию, чтобы организовать атаки на гражданские объекты в Стокгольме.

Организаторы музыкального конкурса подтвердили, что уже сотрудничают со службой безопасности страны. В королевстве  объявили о состоянии повышенной готовности.

Финал «Евровидения» состоится в Стокгольме 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Евровидение 2016

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