«Евровидение-2016» под угрозой: Стокгольм могут атаковать террористы

Новости Швеции. Международный конкурс «Евровидение» может стать мишенью для террористов «Исламского государства». По данным иракской службы безопасности, семь или восемь террористов ИГ прибыли в Швецию, чтобы организовать атаки на гражданские объекты в Стокгольме.

Организаторы музыкального конкурса подтвердили, что уже сотрудничают со службой безопасности страны. В королевстве объявили о состоянии повышенной готовности.

Финал «Евровидения» состоится в Стокгольме 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.