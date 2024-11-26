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Евросоюз введёт 15-й пакет санкций против России

26 ноября 2024 11:31
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Европарламент признал, что санкции против России не работают, и предлагает расширить список ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз введёт 15-й пакет санкций против России-2

Новый пакет мер уже 15-й по счету. Коснется он физических и юридических лиц. В основном российских военных производителей, а также некоторых китайских фирм, которые якобы поставляют им детали. Также под новые санкции могут попасть компании, которые занимаются транспортировкой нефти. 

Несмотря на всю безуспешность своих усилий, Запад продолжает оказывать экономическое давление. Любопытно, что сами государства ЕС введенные ограничения научились обходить. 

Так, десятки чешских компаний игнорируют санкции, торгуя с Россией через третьи страны. Причем это доказанный факт. Государственные органы Чехии уже рассматривают дела, в которых фигурируют местные компании.

# Санкции

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