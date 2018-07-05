Евросоюз приостановил финансовую помощь Молдове

Новости Молдовы. Первый транш которой должен был составить 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение комиссия ЕС приняла в связи с невыполнением политических условий соглашения со стороны государства. Анализ был проведен в контексте последних политических событий в стране, связанных, в частности, с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.