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Евросоюз приостановил финансовую помощь Молдове

05 июля 2018 09:32
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Новости Молдовы. Первый транш которой должен был составить 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Евросоюз приостановил финансовую помощь Молдове-1

Такое решение комиссия ЕС приняла в связи с невыполнением политических условий соглашения со стороны государства. Анализ был проведен в контексте последних политических событий в стране, связанных, в частности, с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева.

# Европарламент # Фотофакт

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