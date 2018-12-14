Новости мира. По итогам прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюз отказался пересмотреть условия Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тереза Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения о выходе Соединённого Королевства из союза в британском парламенте. В частности, это связано с вопросом об Ирландской границе.

Однако глава Еврокомиссии заявил: Брюссель готов разъяснить Лондону аспекты договоренности, но сделка пересматриваться не будет. Также он в очередной раз призвал Британию активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях.