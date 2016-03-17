Евросоюз готов заплатить 6 млрд. евро Турции за возвращение в страну нелегальных мигрантов

Новости Бельгии. В Брюсселе стартует саммит ЕС. На повестке дня проблема миграции. В центре внимания - переговоры с Анкарой. Евросоюз готов заплатить три миллиарда евро в добавок к трем уже обещанным, при условии, что Турция примет обратно мигрантов, которые нелегально перебрались в Европу через её территорию, а также ужесточит контроль за потоками беженцев.

В начале марта Брюссель и Анкара уже обсуждали возможность высылки в Турцию незаконных экономических мигрантов из Европы в обмен на прием такого же количества легальных беженцев. Этот проект вызвал недовольство правозащитников и обеспокоенность ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.