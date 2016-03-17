Прямой эфир

Евросоюз готов заплатить 6 млрд. евро Турции за возвращение в страну нелегальных мигрантов

17 марта 2016 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. В Брюсселе стартует саммит ЕС. На повестке дня проблема миграции. В центре внимания - переговоры с Анкарой. Евросоюз готов заплатить три миллиарда евро в добавок к трем уже обещанным, при условии, что Турция примет обратно мигрантов, которые нелегально перебрались в Европу через её территорию, а также ужесточит контроль за потоками беженцев.

В начале марта Брюссель и Анкара уже обсуждали возможность высылки в Турцию незаконных экономических мигрантов из Европы в обмен на прием такого же количества легальных беженцев. Этот проект вызвал недовольство правозащитников и обеспокоенность ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
В Вашингтоне впервые в истории полностью закрыли метро
17 марта 2016 08:03

В Вашингтоне впервые в истории полностью закрыли метро

Видеофакт: побег из канадской тюрьмы на вертолёте
17 марта 2016 08:02

Видеофакт: побег из канадской тюрьмы на вертолёте

Французская полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в подготовке теракта
17 марта 2016 06:28

Французская полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в подготовке теракта