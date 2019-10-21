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Евросоюз готов отложить Brexit до февраля 2020 года

21 октября 2019 08:30
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Новости мира. ЕС предоставит такую возможность при условии, что соглашение по Brexit будет ратифицировано до истечения времени отсрочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Евросоюз готов отложить Brexit до февраля 2020 года-1

Правительство Соединённого Королевства повторно представит соглашение по Brexit в парламенте. Депутаты планируют внести в него целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание Таможенного союза с ЕС после Brexit. Дойдет ли основной документ до голосования – остаётся загадкой.

# Brexit # Европарламент # Фотофакт

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