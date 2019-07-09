Европол провел крупную антидопинговую операцию: открыто 839 уголовных дел

Новости мира. Европол провел крупную операцию против нелегального рынка допинга. Задержаны 234 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 17 преступных групп изъято почти 4 миллиона упаковок лекарств и спортивных добавок, уничтожено 9 подпольных лабораторий. В рамках спецоперации обыски прошли в 33 странах, причем не только Евросоюза, но и за океаном. Среди них – США, Литва, Латвия, Франция, Колумбия. По результатам спецоперации открыто 839 уголовных дел.