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Европол провел крупную антидопинговую операцию: открыто 839 уголовных дел

09 июля 2019 14:46
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Новости мира. Европол провел крупную операцию против нелегального рынка допинга. Задержаны 234 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европол провел крупную антидопинговую операцию: открыто 839 уголовных дел-1

У 17 преступных групп изъято почти 4 миллиона упаковок лекарств и спортивных добавок, уничтожено 9 подпольных лабораторий. В рамках спецоперации обыски прошли в 33 странах, причем не только Евросоюза, но и за океаном. Среди них – США, Литва, Латвия, Франция, Колумбия. По результатам спецоперации открыто 839 уголовных дел.

Европол провел крупную антидопинговую операцию: открыто 839 уголовных дел-4

Анаболические вещества, продажа которых за последние 20 лет значительно выросла, повышают риск развития многих серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

# Полиция # Фотофакт

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