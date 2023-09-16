Прямой эфир

Европейский центробанк поднял процентную ставку

16 сентября 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Высокая инфляция наблюдается во всем Евросоюзе. Правительства не оставляют попыток стабилизировать финансовую ситуацию, однако предпринимаемые меры пока не приносят никаких положительных результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский центробанк поднял процентную ставку-1

Так, Европейский центробанк снова поднял процентную ставку, уже в 10-й раз подряд. Теперь она составляет 4,5 %. Решение было принято на заседании по денежно-кредитной политике. И хотя регулятор заявляет, что цель такого повышения в снижении инфляции, аналитики не столь оптимистичны. Эксперты опасаются, что высокие проценты по займам могут подтолкнуть экономику ЕС к рецессии.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские беженцы массово уезжают из Польши
16 сентября 2023 07:51

Украинские беженцы массово уезжают из Польши

В Индонезии горят леса сразу в шести провинциях
15 сентября 2023 19:07

В Индонезии горят леса сразу в шести провинциях

Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й
15 сентября 2023 19:07

Украина не заложила расходы на проведение выборов в госбюджет на 2024-й