Еврочиновники подготовят собственный план по завершению конфликта в Украине

Еврочиновники решили не помогать налаживать переговорный процесс между Киевом и Вашингтоном после скандала в Белом доме, а выдвинуть собственные условия. Франция, Великобритания и Украина подготовят свой план завершения конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное предложение представят Соединенным Штатам. После переговоров с Зеленским Стармер отметил, что верит в стремление Трампа к миру, но подчеркнул: для этого необходимы американские гарантии безопасности. То есть на Даунинг-стрит признают, что любые европейские уверения в надежности мира для Украины будут действенны только при поддержке со стороны США. Новые условия сотрудничества 2 марта обсудят в Лондоне на встрече европейских лидеров.