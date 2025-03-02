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Еврочиновники подготовят собственный план по завершению конфликта в Украине

02 марта 2025 13:36
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Еврочиновники решили не помогать налаживать переговорный процесс между Киевом и Вашингтоном после скандала в Белом доме, а выдвинуть собственные условия. Франция, Великобритания и Украина подготовят свой план завершения конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврочиновники подготовят собственный план по завершению конфликта в Украине-2

Совместное предложение представят Соединенным Штатам. После переговоров с Зеленским Стармер отметил, что верит в стремление Трампа к миру, но подчеркнул: для этого необходимы американские гарантии безопасности. То есть на Даунинг-стрит признают, что любые европейские уверения в надежности мира для Украины будут действенны только при поддержке со стороны США. Новые условия сотрудничества 2 марта обсудят в Лондоне на встрече европейских лидеров.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Кир Стармер

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