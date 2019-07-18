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На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

18 июля 2019 09:03
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Новости Италии. На Сицилии хотят восстановить город-призрак. Коммуна Поджореале осталась в руинах после землетрясения 1968 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-1

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-3

Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Однако полуразрушенные постройки старого города стоят на месте. Внутри зданий до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи. В это место приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

Местные власти задумали восстановить первоначальный облик города, рассчитывая на то, что жители, которые разъехались по стране, помнят свои корни и захотят вернуться на историческую родину.

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-6

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-8

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-10

На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года-12

# Землетрясение # Фотофакт

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