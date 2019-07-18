На Сицилии хотят восстановить город-призрак, в котором не живут с 1968 года

Новости Италии. На Сицилии хотят восстановить город-призрак. Коммуна Поджореале осталась в руинах после землетрясения 1968 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Однако полуразрушенные постройки старого города стоят на месте. Внутри зданий до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи. В это место приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

Местные власти задумали восстановить первоначальный облик города, рассчитывая на то, что жители, которые разъехались по стране, помнят свои корни и захотят вернуться на историческую родину.