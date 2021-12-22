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«Эта проблема касается всего человечества». Папа Римский призвал европейские страны разделить ответственность за мигрантов

22 декабря 2021 12:38
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Ответственность за мигрантов должны разделить все европейские страны. С таким заявлением выступил Папа Римский Франциск. По его словам, Европа должна не только принять беженцев, но и помочь им интегрироваться в общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта проблема касается всего человечества». Папа Римский призвал европейские страны разделить ответственность за мигрантов-1

Папа Римский Франциск:
Во время моей поездки на Кипр и в Грецию я смог еще раз прикоснуться руками к израненному миру беженцев и мигрантов. Я также смог увидеть, как лишь несколько европейских стран решают большую часть последствий миграционного кризиса в Средиземноморье. Хотя на самом деле, он требует совместной ответственности от всех европейских стран. От этого не может уклониться ни одно государство, потому что эта проблема касается всего человечества.

«Эта проблема касается всего человечества». Папа Римский призвал европейские страны разделить ответственность за мигрантов-4

Напомним, глава Римско-католической церкви уже не в первый раз заявляет о бедственном положении беженцев. Ранее Папа Римский посетил временный лагерь в Греции – где проживают почти 2 500 людей – в основном афганцев, ищущих убежища. Эта поездка была одним из этапов средиземноморского турне, в ходе которого понтифик обращал внимание мировой общественности на проблему миграционного кризиса.

# Беженцы # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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