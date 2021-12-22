«Эта проблема касается всего человечества». Папа Римский призвал европейские страны разделить ответственность за мигрантов
Ответственность за мигрантов должны разделить все европейские страны. С таким заявлением выступил Папа Римский Франциск. По его словам, Европа должна не только принять беженцев, но и помочь им интегрироваться в общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Папа Римский Франциск:
Во время моей поездки на Кипр и в Грецию я смог еще раз прикоснуться руками к израненному миру беженцев и мигрантов. Я также смог увидеть, как лишь несколько европейских стран решают большую часть последствий миграционного кризиса в Средиземноморье. Хотя на самом деле, он требует совместной ответственности от всех европейских стран. От этого не может уклониться ни одно государство, потому что эта проблема касается всего человечества.
Напомним, глава Римско-католической церкви уже не в первый раз заявляет о бедственном положении беженцев. Ранее Папа Римский посетил временный лагерь в Греции – где проживают почти 2 500 людей – в основном афганцев, ищущих убежища. Эта поездка была одним из этапов средиземноморского турне, в ходе которого понтифик обращал внимание мировой общественности на проблему миграционного кризиса.