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В парламенте Эстонии отказались голосовать за закрытие границы с РФ

20 марта 2025 14:18
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Парламент Эстонии отклонил законопроект партии Isamaa о закрытии границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект», – говорится в материале.

В парламенте Эстонии отказались голосовать за закрытие границы с РФ-1

Фото: pixabay

За инициативу проголосовали 14 депутатов, против – 61, сообщает ERR.

# Международная политика

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