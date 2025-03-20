В парламенте Эстонии отказались голосовать за закрытие границы с РФ

В Польше всего за год объёмы промышленного производства снизились на 2%

В феврале снижение объемов реализованной продукции зафиксировано в 20 отраслях промышленности. Среди них – техобслуживание машин, производство электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий и добыча каменного угля.