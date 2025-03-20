В парламенте Эстонии отказались голосовать за закрытие границы с РФ

Парламент Эстонии отклонил законопроект партии Isamaa о закрытии границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект», – говорится в материале.
Парламент Эстонии отклонил законопроект партии Isamaa о закрытии границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект», – говорится в материале.
Фото: pixabay
За инициативу проголосовали 14 депутатов, против – 61, сообщает ERR.