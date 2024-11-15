Эстония по уровню жизни откатилась на 7 лет назад

В Эстонии зафиксирован рост преступности. Причина – отсутствие денег у населения. С таким заявлением выступил Минюст страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там считают, что социально-экономическая ситуация напрямую влияет на криминогенную обстановку. Выросло число людей, которые решаются на кражу из-за нехватки средств. Когда различные бытовые покупки не удается оплатить, жители пытаются незаметно вынести товары из магазина.

Также резко выросло количество случаев мошенничества. Таких преступлений стало больше почти на четверть, по сравнению с 2023 годом.

В целом Эстония откатилась на семь лет назад по покупательской способности и уровню жизни. Об этом заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента, связав эту тенденцию с ростом инфляции.