Новости Эстонии. Эстония может лишиться деревообрабатывающей промышленности. В стране одно за другим начали закрываться малые и средние предприятия. Основные причины – сокращение заказов, сложности с поставками и дефицит сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране введены жесткие экологические нормы вырубки леса. А закупать древесину за рубежом могут позволить себе далеко не все предприятия. Поэтому сырье становится для производителей все менее доступным, а продукция неконкурентоспособной. В Союзе предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в возникшей проблеме винят правительство, которое не отстаивает интересы местных предпринимателей и простых эстонцев.