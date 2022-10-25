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Эстония может лишиться деревообрабатывающей промышленности

25 октября 2022 12:52
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Новости Эстонии. Эстония может лишиться деревообрабатывающей промышленности. В стране одно за другим начали закрываться малые и средние предприятия. Основные причины – сокращение заказов, сложности с поставками и дефицит сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония может лишиться деревообрабатывающей промышленности-1

В стране введены жесткие экологические нормы вырубки леса. А закупать древесину за рубежом могут позволить себе далеко не все предприятия. Поэтому сырье становится для производителей все менее доступным, а продукция неконкурентоспособной. В Союзе предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в возникшей проблеме винят правительство, которое не отстаивает интересы местных предпринимателей и простых эстонцев.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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