Прямой эфир

Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России

03 августа 2017 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Население планеты страдает от природных аномалий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России-1

Одни изнывают от невыносимой жары, другим приходится бежать наперегонки с водой. Температурные показатели бьют рекорды в Сербии, Японии, Италии, некоторых регионах Франции, США и России. Столбики термометров поднимаются до 50 градусов. Сотни людей попадают в больницы с тепловыми ударами. Есть сведения и о летальных исходах.

Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России-3

Кроме того, жара и засуха вызывают многочисленные пожары, справиться с которыми в таких условиях – задача почти невыполнимая.

# Фотофакт # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Старение населения и экономические трудности: в 2017 году в России значительно упала рождаемость
03 августа 2017 16:34

Старение населения и экономические трудности: в 2017 году в России значительно упала рождаемость

В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе
03 августа 2017 16:24

В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе

Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype
03 августа 2017 13:54

Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype