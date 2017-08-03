Есть сведения и о летальных исходах: аномальная жара в Италии, США и России

Новости мира. Население планеты страдает от природных аномалий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни изнывают от невыносимой жары, другим приходится бежать наперегонки с водой. Температурные показатели бьют рекорды в Сербии, Японии, Италии, некоторых регионах Франции, США и России. Столбики термометров поднимаются до 50 градусов. Сотни людей попадают в больницы с тепловыми ударами. Есть сведения и о летальных исходах.