Есть погибшие. ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области

Две ракеты HIMARS поразили рыночные ряды, где были мирные жители. Есть погибшие и пострадавшие. Пресс-служба области сообщает о семи раненых и говорит о высокой вероятности повторных обстрелов. На месте ЧП работают экстренные службы.

Сейчас Москва контролирует 75 процентов территории области, а ВСУ держат правый берег Днепра.