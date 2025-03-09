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Есть погибшие. ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области

09 марта 2025 15:09
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Украинские вооруженные силы обстреляли рынок в селе Великие Копани, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

Есть погибшие. ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области-1

Фото: pixabay

Две ракеты HIMARS поразили рыночные ряды, где были мирные жители. Есть погибшие и пострадавшие. Пресс-служба области сообщает о семи раненых и говорит о высокой вероятности повторных обстрелов. На месте ЧП работают экстренные службы.

Сейчас Москва контролирует 75 процентов территории области, а ВСУ держат правый берег Днепра.

# Международная политика

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