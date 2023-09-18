Эрдоган: в мирных переговорах по украинскому конфликту проигравших не будет

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил необходимость дальнейших действий Анкары по разрешению сложившейся ситуации в Украине. Он также выразил убежденность в том, что в процессе мирного урегулирования не будет проигравших. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные заявления Эрдогана прозвучали на ужине, устроенном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке в ходе участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Москве не раз подчеркивали готовность к ведению переговоров, невзирая на законодательный отказ Киева. Президент РФ Владимир Путин в июне повторил намерение Москвы подключиться к обсуждению вопросов урегулирования украинского кризиса.