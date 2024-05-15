Эрдоган провёл заседание из-за новостей об угрозе госпереворота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган экстренно собрал заседание с главами разведки и Министерства юстиции из-за появившихся сведений об угрозе госпереворота, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Türkiye.

В материале сказано, что о высокой вероятности совершения попытки государственного переворота в стране Эрдогана проинформировал лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели.

Ранее ряд сотрудников Управления безопасности Анкары были уволены, а также получили обвинения в подозрении о связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В домах бывших полицейских состоялись обыски, целью которых было изъятие цифровых материалов.

Бахчели в ходе выступления в парламенте сообщил, что следует учитывать вероятность заговора против властей страны, поэтому отстранение нескольких полицейских – недостаточная мера.

Предварительно известно, что президент Турции в 15 мая будет выступать по данному вопросу в ходе расширенного заседания правящей партии в парламенте.