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Эрдоган провёл заседание из-за информации об угрозе госпереворота

15 мая 2024 11:00
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Президент Турции Реджеп Тайип провел экстренную встречу с руководителями Министерства юстиции и Национальной разведывательной организации, пишет РИА Новости.

Причиной ночного заседания выступила информация о возможной подготовке государственного переворота. Об угрозе путча Тайипу сообщил лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели.

Ранее общественность всколыхнули факты увольнения ряда сотрудников полиции из Управления безопасности Анкары, которые обвиняются в сотрудничестве с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».

Так, Бахчели, являющийся соратником Тайипа, выразил мнение, что в связи с данными обстоятельствами стоит предусмотреть вероятность возможного заговора против действующей власти страны. В ходе заседания партии в парламенте политиком было отмечено, что возможен повтор попытки государственного переворота 2016 года.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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