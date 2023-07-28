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Эра глобального кипения. Июль признали самым жарким месяцем за всю историю

28 июля 2023 11:58
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Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества. С таким заявлением выступили ученые из Лейпцига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эра глобального кипения. Июль признали самым жарким месяцем за всю историю-1

В ряде стран обновились температурные рекорды. Например, в Китае зарегистрировали почти 53 градуса, а на итальянском острове Сардиния – 50. Ряд стран переживает серьезные лесные пожары. Горят Греция, Хорватия, Сирия, Турция, Испания, Италия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее эрой глобального кипения.

# Погода # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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