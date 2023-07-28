Эра глобального кипения. Июль признали самым жарким месяцем за всю историю

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества. С таким заявлением выступили ученые из Лейпцига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества. С таким заявлением выступили ученые из Лейпцига, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде стран обновились температурные рекорды. Например, в Китае зарегистрировали почти 53 градуса, а на итальянском острове Сардиния – 50. Ряд стран переживает серьезные лесные пожары. Горят Греция, Хорватия, Сирия, Турция, Испания, Италия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее эрой глобального кипения.