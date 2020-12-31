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Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС

31 декабря 2020 08:29
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Новости Великобритании. Королева Елизавета II утвердила законопроект о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС-1

Это значит, что соглашение по Brexit вступило в силу. В новогоднюю ночь так называемый переходный период перестанет действовать. Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз сообщества.

Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС-4

Напомним, Великобритания вышла из состава ЕС 1 февраля 2020 года, после чего начался переходный период. Стороны пытались договориться о будущих отношениях практически целый год. Прийти к компромиссу им удалось лишь в конце минувшей недели.

Соглашение вступит в силу на временных основаниях. Финальная ратификация документа намечена на весну 2021 года.

# Международная политика # Елизавета II # Фотофакт

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