Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС

Новости Великобритании. Королева Елизавета II утвердила законопроект о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что соглашение по Brexit вступило в силу. В новогоднюю ночь так называемый переходный период перестанет действовать. Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз сообщества.

Напомним, Великобритания вышла из состава ЕС 1 февраля 2020 года, после чего начался переходный период. Стороны пытались договориться о будущих отношениях практически целый год. Прийти к компромиссу им удалось лишь в конце минувшей недели.

Соглашение вступит в силу на временных основаниях. Финальная ратификация документа намечена на весну 2021 года.