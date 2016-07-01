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Эксперты агентства S&P заявили, что из-за Brexit на финансовых рынках будет неразбериха

01 июля 2016 12:32
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Новости Евросоюза. Рейтинг ЕС упал из-за Брексита. Эксперты аналитического агентства S&P понизили долгосрочный кредитный прогноз блока на одну строчку. По их мнению, из-за выхода Британии из Евросоюза какое-то время на финансовых рынках будет неразбериха.

Стабильность воцарится лишь после заключения новых правил финансовых взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. Кроме того, агентство понизило сразу на две строчки и рейтинг самого королевства. Ведь итоги референдума повлияли и на внутренний расклад сил в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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