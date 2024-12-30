На СВО погиб экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев

Экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев умер в возрасте 43 лет в зоне СВО. Эту информацию сообщил его отец, Иван Бугаев. Об этом пишет ТАСС.

Бугаев играл за московское «Торпедо», томскую «Томь», «Химки», «Краснодар» и «Локомотив». За сборную России он сыграл семь встреч и завершил карьеру в 2010 году. В 2024 году Бугаев был осужден на девять с половиной лет лишения свободы за попытку сбыта наркотиков.