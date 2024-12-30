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На СВО погиб экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев

30 декабря 2024 07:47
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Экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев умер в возрасте 43 лет в зоне СВО. Эту информацию сообщил его отец, Иван Бугаев. Об этом пишет ТАСС.

На СВО погиб экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев-1

Фото: pixabay

Бугаев играл за московское «Торпедо», томскую «Томь», «Химки», «Краснодар» и «Локомотив». За сборную России он сыграл семь встреч и завершил карьеру в 2010 году. В 2024 году Бугаев был осужден на девять с половиной лет лишения свободы за попытку сбыта наркотиков.

# Некролог

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