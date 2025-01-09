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Экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет

09 января 2025 13:36
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В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет. Не лучше итогов и прогнозы аналитиков. В 2025 году страна из сложного положения не выйдет, уверены специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет-2

Они отмечают: нынешняя рецессия – самая продолжительная в истории федеративной республики и перспективы изменений в лучшую сторону пока нет. Потеря благосостояния хорошо заметна по данным статистики. Валовой внутренний продукт не оправдал ожиданий экспертов. По итогам года он снова упал. Тенденция, вероятно, сохранится и в 2025-ом. Ожидаемо, претензии подобная экономическая обстановка в стране вызывает у жителей республики. Согласно исследованию, подавляющее большинство немцев недовольны финансовым положением в стране.

# Кризис в ЕС

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