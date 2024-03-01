Экоактивисты присоединились к масштабной забастовке транспортников в Германии

Экоактивисты присоединились к забастовке работников общественного транспорта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экоактивисты присоединились к забастовке работников общественного транспорта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митингующие перекрыли главные улицы Берлина, требуя изменить транспортную политику страны и сделать перевозки более экологичными. Напомним, 1 марта работники общественного транспорта провели манифестации по всей Германии. На маршруты не вышли многие местные и междугородние поезда. В депо остались автобусы и трамваи, в столице не работает метро. Среди основных требований – повышение зарплаты, улучшение условий труда и увеличение инвестиций в отрасль.
Нам всем нужен хороший и безопасный общественный транспорт, который надежно доставит нас из одного места в другое, но в нынешних условиях работы это невозможно, поскольку существует массовая нехватка кадров.
По данным профсоюзов, в стачке примут участие около 100 тысяч работников из более чем 130 муниципалитетов. Протестующие заявили, что проведенные ранее переговоры с работодателями результатов не принесли, поэтому они решили надавить на правительство. За последние две недели уже прошла вторая волна общенациональных забастовок работников общественного транспорта. На фоне этого рейтинги коалиционного кабмина стремительно падают. По данным соцопросов, менее трети населения Германии поддерживают федеральный кабинет Шольца.