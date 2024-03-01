Экоактивисты присоединились к масштабной забастовке транспортников в Германии

Экоактивисты присоединились к забастовке работников общественного транспорта в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие перекрыли главные улицы Берлина, требуя изменить транспортную политику страны и сделать перевозки более экологичными. Напомним, 1 марта работники общественного транспорта провели манифестации по всей Германии. На маршруты не вышли многие местные и междугородние поезда. В депо остались автобусы и трамваи, в столице не работает метро. Среди основных требований – повышение зарплаты, улучшение условий труда и увеличение инвестиций в отрасль.

Нам всем нужен хороший и безопасный общественный транспорт, который надежно доставит нас из одного места в другое, но в нынешних условиях работы это невозможно, поскольку существует массовая нехватка кадров.