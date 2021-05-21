Эйфелева башня в окружении гор. Символ Парижа теперь можно увидеть в необычном ракурсе

Новости Франции. На краю пропасти между двумя скалами. Эйфелеву башню поставили в непривычное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый уровень оптических иллюзий представил французский современный художник JR.

Под определенным углом и на определенной точке создается объемное и глубокое 3D-изображение, где символ Парижа теряется в окружении черно-белых скал.