Эйфелева башня в окружении гор. Символ Парижа теперь можно увидеть в необычном ракурсе

Новости Франции. На краю пропасти между двумя скалами. Эйфелеву башню поставили в непривычное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На краю пропасти между двумя скалами. Эйфелеву башню поставили в непривычное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый уровень оптических иллюзий представил французский современный художник JR.
Под определенным углом и на определенной точке создается объемное и глубокое 3D-изображение, где символ Парижа теряется в окружении черно-белых скал.
Основание башни – дело рук художника, а вот вершина вписывается в натуральную величину.