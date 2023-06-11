Эстонцы всё меньше доверяют своему правительству. Результаты соцопроса

Новости Беларуси. Эстонцы все меньше доверяют правительству. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь веру граждан в местное руководство подкосили невыполненные обещания, которые эстонские власти давали своим избирателям. Еще в марте, во время парламентских выборов, правящая коалиция обещала решить многие экономические проблемы и сделать жизнь для людей дешевле. Однако спустя 3 месяца инфляция продолжает расти, а население беднеть.

В результате разочарованы работой правительства оказались почти 50 процентов. А вот доля тех, кто доверяет правительству, снизилась с 54 до 48 процентов всего за несколько месяцев. И, как считают эксперты, по мере ухудшения экономической ситуации правящая коалиция может столкнуться с полным отсутствием поддержки среди населения.