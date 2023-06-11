В Канаде леса охвачены пожарами: более 400 очагов возгораний

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Норвегии. Там уже зафиксировано увеличение концентрации аэрозольных частиц. Тем временем в самой Канаде зафиксировано свыше 400 очагов возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении огня задействованы даже военные. Им помогают пожарные из США, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Серьезное ухудшение качества воздуха также отмечено во многих городах Соединенных Штатов Америки. Запах гари чувствуется в частности в Вашингтоне и Нью-Йорке.