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Турция увеличивает плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

11 июня 2023 15:35
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Новости Турции. С 1 июля Турция увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны. Теперь сбор будет составлять почти 5 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция увеличивает плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы-1

Такое решение принято главным управлением по морским делам. Это позволит увеличить поступления в бюджет страны. Ожидаемая сумма по итогам года – 900 миллионов долларов. Отметим, в последний раз стоимость тарифа за проход торговых судов через проливы Турция увеличила в октябре 2022 года. Тогда стоимость выросла в пять раз.

# Экономика # Новости Турции # Фотофакт

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