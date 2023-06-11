Турция увеличивает плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

Новости Турции. С 1 июля Турция увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны. Теперь сбор будет составлять почти 5 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято главным управлением по морским делам. Это позволит увеличить поступления в бюджет страны. Ожидаемая сумма по итогам года – 900 миллионов долларов. Отметим, в последний раз стоимость тарифа за проход торговых судов через проливы Турция увеличила в октябре 2022 года. Тогда стоимость выросла в пять раз.