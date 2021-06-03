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Джо Байден снова оговорился. На этот раз президент США перепутал число прошедших месяцев с начала года

03 июня 2021 21:25
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Новости США. Президент США вновь оговорился. Джо Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей речи, посвященной борьбе с коронавирусом, американский лидер заявил, что с 20 января, то есть за 15 месяцев – это цитата – число заражений коронавирусом значительно снизилось. При этом в тексте выступления, опубликованном на сайте Белого дома, число 15 зачеркнуто, а рядом в скобках указана цифра 5.

Джо Байден снова оговорился. На этот раз президент США перепутал число прошедших месяцев с начала года-1

Все бы ничего, обычная оговорка – с кем не бывает. Но дело в том, что это далеко не первый подобный конфуз президента США на публике.

Игорь Позняк, СТВ:
Ранее во время выступления Байден перепутал слова «вакцинация» и «эскалация». А в апреле американский лидер салон красоты в Огайо назвал «салуном». До этого Байден назвал Харрис президентом. А еще раньше ошибся с количеством умерших от коронавируса: вместо 200 тысяч озвучил цифру 200 миллионов.

Джо Байден снова оговорился. На этот раз президент США перепутал число прошедших месяцев с начала года-4

Венец оговорок Байдена – его недавняя фраза «180 лет назад, когда меня впервые избрали в правительство». Оставим это без комментариев.

# Международная политика # Джо Байден # Камала Харрис # Игорь Позняк # Фотофакт

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