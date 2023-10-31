Дзермант: у палестинцев должно быть своё государство. Нужно дать этим людям самостоятельно жить

Алексей Дзермант, политолог:

Да, мы все понимаем, как начался этот конфликт на Ближнем Востоке. Но то, что происходит сейчас – уже убиты более 3 тысяч палестинских детей – оправдать нельзя ничем. Это непропорциональное применение силы. И, конечно же, мы не можем тоже с этим смириться. Мы должны говорить, что боевые действия, детоубийство, смертоубийство – они должны закончиться. И выход не в том, чтобы уничтожить сектор Газа и выгнать всех палестинцев. Нет. И наш президент, и президент России уже повторяли эту формулу: у палестинцев должно быть свое государство. А не так, что их собираются либо в море выкинуть, либо уничтожить. Так не должно быть.

Я не говорю, что кто-то 100 процентов прав, а кто-то 100 процентов виноват. Но непропорциональное жестокое применение силы имеет место и со стороны Израиля, который представлял себя в качестве жертвы мировому сообществу. Но это мировое сообщество уже даже на Западе видит, что там происходит. Поэтому нужно возвращаться к переговорам и формуле, которая записана во всех резолюциях ООН, во всех международных актах. Нужно дать этим людям самостоятельно жить и собственную государственность.

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