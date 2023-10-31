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Израиль подтвердил планы по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет

31 октября 2023 14:36
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Власти Израиля признали, что есть план по переселению всех жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает Associated Press, передает РИА Новости.

Однако в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это лишь предположительный план и никакие конкретные обсуждения по данному вопросу не велись.

План не включает в себя передачу палестинской администрации управления сектором Газа. Эта идея вызвала недовольство в Палестине. При этом Нетаньяху пытается убедить страны Европы оказать на Египет давление с тем, чтобы он принял беженцев из Газы.

# Международная политика

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