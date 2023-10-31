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В США антивоенные протестующие едва не сорвали слушание о выделении помощи Израилю

31 октября 2023 16:48
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Поддержку Израилю продолжают оказывать Соединенные Штаты. Однако с выделением нового пакета помощи все не так просто. Сегодняшние слушания по законопроекту в Вашингтоне едва не сорвали антивоенные протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США антивоенные протестующие едва не сорвали слушание о выделении помощи Израилю-1

Активисты облили руки краской в цвет крови, призывая к прекращению огня на Ближнем Востоке. Впрочем, демонстрантов быстро вывели из зала и политики вернулись к работе. На повестке был законопроект о разделении траншей для Украины и Израиля. Белый дом его отверг. Ранее конгрессмены предлагали исключить из запланированного платежа финансовые средства для Киева. Политики не хотели согласовывать очередные 60 миллиардов долларов Украине. Но администрация США требования республиканцев отвергла. Более того, пресс-секретарь белого дома обвинила их в политизации происходящего.

# Международная политика # Фотофакт

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