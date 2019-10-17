Прямой эфир

Двухдневный саммит Евросоюза 17 октября открывается в Брюсселе

17 октября 2019 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Двухдневный саммит Евросоюза откроется сегодня в Брюсселе. В повестке дня – военная операция Турции в Сирии, перспективы вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, а также Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухдневный саммит Евросоюза 17 октября открывается в Брюсселе-1

К слову, 16 октября должны были быть завершены все переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС, однако соглашение так и не удалось согласовать. Стороны утверждают, что документ практически готов, но к окончательному решению прийти пока не удалось.

Двухдневный саммит Евросоюза 17 октября открывается в Брюсселе-4

Если до субботы британский парламент не одобрит какое-либо соглашение, премьер-министр Борис Джонсон обязан будет просить у Брюсселя очередную отсрочку.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение на юге Филиппин: погибли не менее пяти человек
17 октября 2019 08:19

Землетрясение на юге Филиппин: погибли не менее пяти человек

Последнего циркового слона вывозят из Чили
17 октября 2019 08:04

Последнего циркового слона вывозят из Чили

Автобус с паломниками сгорел в Саудовской Аравии. Погибли не менее 36 человек
17 октября 2019 07:54

Автобус с паломниками сгорел в Саудовской Аравии. Погибли не менее 36 человек