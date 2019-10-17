Двухдневный саммит Евросоюза 17 октября открывается в Брюсселе

Новости мира. Двухдневный саммит Евросоюза откроется сегодня в Брюсселе. В повестке дня – военная операция Турции в Сирии, перспективы вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, а также Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, 16 октября должны были быть завершены все переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС, однако соглашение так и не удалось согласовать. Стороны утверждают, что документ практически готов, но к окончательному решению прийти пока не удалось.