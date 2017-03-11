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Двойной взрыв на кладбище Сирии: большая часть жертв – паломники из Ирана

11 марта 2017 14:25
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Новости Сирии. Трагедия в Сирии: сразу два взрыва прогремели у кладбища в центре Дамаска.

Жертвами теракта стали около 40 человек, более сотни ранены.

По предварительным данным, самодельные взрывные устройства непосредственно перед входом к местам захоронения привели в действие смертники.

Полиция предполагает, что атака была направлена против паломников из Ирана.

Они утром прибыли на кладбище, где захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле. Это место имеет огромное значение для мусульман-шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Теракт в Сирии

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