Двое полицейских погибли. Боевики напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии произошло нападение вооруженных злоумышленников на сотрудников полиции, пять из которых были убиты на месте. Злоумышленники применили автоматическое огнестрельное оружие и взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе столкновения двое полицейских погибли, еще 4 получили ранения. На месте преступления были обнаружены самодельные взрывные устройства.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Опознанные боевики участвовали в предыдущем эпизоде нападения на полицейских, который произошел 22 апреля. Тогда преступники открыли огонь по полицейским, похитили оружие и скрылись.