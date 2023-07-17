Движение по Крымскому мосту приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием

Приостановлено движение по Крымскому мосту из-за ЧП, о чем сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Происшествие произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов уточнил, что уже обсуждал с министром транспорта РФ Виталием Савельевым меры, направленные на скорейшую стабилизацию положения, а также держит связь с коллегами из Краснодарского края. К месту происшествия уже приехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации.