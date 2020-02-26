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Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

26 февраля 2020 13:31
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Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове-1

Совершить данное преступление планировали двое подростков. Юношей задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. При нападении 14-летние парни планировали также использовать самодельные зажигательные смеси.

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове-4

По их словам, мотивом этого преступления была месть. Известно, что подростки состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело. 

Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове-7

# Нападение # Фотофакт

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