Два подростка планировали нападение с обрезом на школу в Саратове

Новости России. Спецслужбы предотвратили вооружённое нападение на школу в Саратове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершить данное преступление планировали двое подростков. Юношей задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. При нападении 14-летние парни планировали также использовать самодельные зажигательные смеси.