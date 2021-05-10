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Два человека погибли при крушении вертолёта в Китае

10 мая 2021 16:34
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Новости Китая. В Китае разбился пожарный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли на видео, как воздушное судно потеряло управление, закрутилось и рухнуло в воду.

Два человека погибли при крушении вертолёта в Китае-1

Два человека погибли при крушении вертолёта в Китае-3

Пока найдены тела только двух членов экипажа. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Авиакатастрофа произошла в юго-западной провинции Юньнань.

Два человека погибли при крушении вертолёта в Китае-5

Спасательный вертолет там набирал воду для тушения лесного пожара. На месте крушения работают 16 судов и почти 500 спасателей.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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