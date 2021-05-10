Два человека погибли при крушении вертолёта в Китае

Новости Китая. В Китае разбился пожарный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидцы сняли на видео, как воздушное судно потеряло управление, закрутилось и рухнуло в воду.

Пока найдены тела только двух членов экипажа. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Авиакатастрофа произошла в юго-западной провинции Юньнань.